Wired Next Fest, Patrick Zaki: "Rischio molto nel processo" / LIVE VIDEO

Firenze, 28 maggio 2022 - «Sto bene, il 21 giugno ci sarà la prossima udienza. Il procedimento è iniziato a settembre, mi sono trovato in tribunale per aver scritto un articolo sulla situazione della minoranza cristiana copta» in Egitto, «perché ho parlato della minoranza religiosa, adesso rischio molto, perché la mia è una questione di libertà di parola».

Lo ha detto Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna rilasciato a dicembre dopo 22 mesi di detenzione in Egitto e ancora in attesa di processo. Zaki è intervenuto al Wired Next Fest a Firenze parlando sullo 'Stato di dirittò. Zaki aveva scritto della persecuzione dei copti in Egitto.

Il Wired Next Fest 2022, il più importante festival italiano a partecipazione gratuita, si tiene a Firenze, a Palazzo Vecchio all'interno degli spazi del Salone dei Cinquecento e della Sala D'Arme.

E' una manifestazione di profilo internazionale, promossa da Wired Italia e il Gruppo Condé Nast in collaborazione con il Comune di Firenze, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica e celebrare l'innovazione, la tecnologia e l'eccellenza come elementi chiave per la crescita e lo sviluppo economico, culturale e sociale del nostro paese. Il tema dell'edizione di quest'anno è «Il Futuro della Democrazia», raccontato attraverso incontri, panel e performance con personaggi di rilievo del panorama culturale, economico e politico, nazionale e internazionale.

Nell'occasione del Wired Next Fest, il sindaco Dario Nardella incontrerà nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio i giovani fiorentini che saranno maggiorenni nel 2022, un momento per celebrare l'acquisizione della cittadinanza italiana e la pienezza dei diritti civili e politici.