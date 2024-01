Buon compleanno Wikipedia, ecco le pagine più viste nel 2023

Firenze, 16 gennaio 2024 – Il 16 gennaio del 2001 gli utenti del web si ritrovarono, navigando e a portata di internet, una bella novità: Wikipedia. Ma allora non avrebbero certo potuto immaginare il successo che avrebbe avuto. I pochi che in casa avevano un’enciclopedia, o che per consultarne una avrebbero dovuto andare in qualche biblioteca, avrebbero presto avuto accesso ad ogni informazione stando seduti davanti al pc di casa semplicemente con un clic. Wikipedia era nata ufficialmente il giorno prima, e quest’anno compie 23 anni. La cosa interessante è che tra 100 anni potrebbe raggruppare tutta la conoscenza umana. Sull'enciclopedia del web sono presenti oltre 23 milioni di voci. Considerando che ne servirebbero 120 milioni per mappare tutto il sapere umano, ad oggi, quasi il 20% è disponibile gratuitamente online. Una percentuale che, confermati i ritmi attuali, potrebbe raggiungere il 100% tra 100 anni. Il compleanno di Wikipedia è l'occasione per ringraziare ogni anno tutti i volontari che sostengono la conoscenza libera e contribuiscono con il loro sapere e la loro energia a questo sito. Nel 2001 nessuno avrebbe mai immaginato che Wikipedia sarebbe diventata uno strumento tanto importante da generare un enorme traffico di accessi sulla piattaforma. Le pagine di Wikipedia più viste nel 2023? Sono ChatGpt, Oppenheimer e Indian Entertainment. Le 25 pagine più viste riflettono dunque l'interesse del mondo per l'innovazione nell'intelligenza artificiale, lo scienziato cui è stato dedicato uno dei film dell'anno e il crescente potere degli utenti indiani di influenzare le tendenze sul sito web. Gestita dalla non profit Wikimedia Foundation, Wikipedia ha avuto finora più di 84 miliardi di pagine visualizzate nel 2023, secondo i dati condivisi con la Cnn. Considerato il suo enorme aumento di popolarità, la pagina sul chatbot virtuale di OpenAI ChatGpt è stata la più vista su Wikipedia quest'anno, accumulando oltre 49,4 milioni di visualizzazioni. ChatGPT ha stabilito un record per la base di utenti in più rapida crescita lo scorso febbraio, accumulando 100 milioni di utenti attivi a gennaio. "È chiaro che le persone vogliono comprendere meglio la storia e il contesto dietro la tecnologia ChatGPT mentre la sperimentano", ha spiegato alla Cnn Anusha Alikhan, responsabile delle comunicazioni della Wikimedia Foundation. Insieme a ChatGpt tra le prime cinque pagine ci sono post biografici sulle persone morte nel 2023, sulla Coppa del mondo di cricket di quest'anno, sulla Premier League indiana, che è una lega di cricket, e sul film Oppenheimer”.

Nasce oggi

Vittorio Alfieri nato il 16 gennaio del 1749 ad Asti. Figura di spicco dell'Illuminismo italiano e precursore del Romanticismo, morì a Firenze nel 1803. Ha scritto: “Far tacere un vecchio è cosa difficile. Far poi tacere un vecchio autore é cosa impossibile.”