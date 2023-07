Whatsapp down 19 luglio: problemi anche in Toscana

Firenze, 19 luglio 2023 – Un malfunzionamento di Whatsapp ha mandato in tilt, nella serata di martedì 19 luglio, le comunicazioni. Accade in tutta Italia e anche in Toscana, dove sono migliaia le segnalazioni di persone che non riescono a comunicare attraverso la popolarissima app di messaggistica.

Tanti anche le segnalazioni sugli altri social network, come Twitter e Facebook che sono stati usati come “sostituti” per comunicare. Whatsapp appartiene a Meta, la “casa madre” di Facebook ma quest’ultimo social network risulta funzionare in maniera corretta.