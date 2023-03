Weekend di divieti in centro: arrivano Capodanno dell’Annunciazione e SS.Annunziata

traffico

Arezzo, 22 marzo 2023 – In occasione delle celebrazioni del Capodanno dell'Annunciazione in programma nei giorni 24, 25, 26 marzo sono previsti le seguenti modifiche al traffico e alla sosta. Venerdì 24 sono istituiti i seguenti obblighi e divieti: dalle ore 18:00 alle ore 21:00 divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga, in: piazza Grande; piaggia San Martino; via Seteria; dalle ore 19:00 alle ore 21:00 (e comunque fino al termine dell'esibizione), è istituito il divieto di transito dei veicoli in: via Borgunto (tratto compreso tra piaggia San Bartolomeo e piazza Grande); piazza Grande; piaggia San Martino (tratto compreso tra piazza del Praticino e via Pellicceria); via di Seteria; via Vasari. La circolazione subisce le seguenti modifiche: via Pescaia diviene strada senza uscita con accesso consentito da via Mazzini esclusivamente ai residenti ed ai fruitori degli accessi laterali di tale tratto di strada; i veicoli che percorrono via Borgunto, giunti all'altezza dell'intersezione con piaggia San Bartolomeo, hanno l'obbligo di svoltare a destra in direzione di piazza San Niccolò. Sabato 25 sono istituiti i seguenti obblighi e divieti: dalle ore 14:00 alle ore 17:30 (e, comunque, fino a cessate esigenze) è istituito...