Voucher sport: per chi li ha ricevuti a settembre e intende beneficiarne si avvicina la scadenza di metà novembre C’è tempo fino a venerdì 15 novembre per i chi ha ricevuto i voucher sport a settembre per spenderli presso una delle società sportive convenzionate il cui elenco è consultabile su https://www.comune.arezzo.it/voucher-sport-2024