Roma, 6 gennaio 2022 - Quando i drammi diventano storia prima o poi finiscono in qualche museo, sepolti in un archivio o tra i memorabilia per la brama dei collezionisti. Quanto costa, se un valore venale si puo' attribuirgli, il volantino con cui le Brigate Rosse rivendicarono il sequestro del presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro? Inestimabile il valore storico, è invece stimato tra 1.300 e 1.700 euro quello collezionistico del ciclostilato, con cui le BR si rivolsero a un intero Paese sotto shock all'indomani del rapimento e del massacro della scorta di Moro in via Fani a Roma, la mattina del 16 marzo 1978. Il documento, un foglio con uno scritto di 80 righe su entrambe le facciate, misura circa 32 centimetri per 22 ed e' descritto "in condizioni molto buone", anche se presenta "lievi strappi ai bordi" e "pieghe centrali".

Per chi volesse provare ad acquistarlo, la base d'asta è di 600 euro e al momento non sono ancora pervenute offerte alla Casa romana Bertolami Fine Art, che ha messo il lotto all'incanto con il numero 43 nella web auction di 'Autografi & Memorabilia', che si chiudera' il 18 gennaio prossimo.

"È assurdo che finisca all'asta come un qualunque oggetto d'epoca il volantino originale con cui le Brigate Rosse rivendicarono con un linguaggio barbaro e delirante il rapimento di Aldo Moro e l'assassinio in via Fani di cinque agenti della sua scorta - dice il senatore del PD Dario Parrini, presidente della commissione Affari costituzionali a Palazzo Madama -. Com'è potuto accadere? Sono state violate delle leggi? Di sicuro si è violato un principio di decenza e di umanità. Ci sono tutti gli estremi perché le autorità competenti dispongano accertamenti e prendano provvedimenti. Va da sè che promuoverò da subito la presentazione di un'interrogazione parlamentare".