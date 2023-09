Incidente mortale tra moto e auto, vittima il dottor Vittorio Burrafato

Firenze, 18 settembre 2023 – Il dottor Vittorio Burrafato, 53 anni, è morto in un tragico incidente stradale, ieri mattina, avvenuto sulle strade del Mugello.

E’ successo poco dopo le 10 nella frazione di Pietramala, lungo la strada statale 65 del Passo della Futa. Il medico, in sella alla sua moto, si è scontrato con una Fiat Panda condotta da un anziano di 88 anni. Un impatto tremendo del quale spetterà alla Polizia Municipale di Firenzuola, intervenuta sul posto, ricostruire le dinamica e le responsabilità.

Subito sono arrivati anche i soccorsi sanitari del 118, che vista la gravità della situazione, hanno allertato l’elisoccorso Pegaso, atterrato nei pressi del luogo dell’incidente. Sono iniziate quindi le febbrili manovre volte a stabilizzare il ferito che quando è stato caricato sull’elimbulanza era ancora vivo.

Purtroppo, però, le ferite riportate erano troppo gravi, e quel flebile filo che lo teneva attaccato alla vita si è poi spezzato.

Il dottor Vittorio Burrafato, medico ortopedico, originario di Ragusa da tempo viveva in provincia di Firenze. Era figlio del dottor Salvatore Burrafato, primario di medicina per tanti anni.

In tanti lo ricordano in messaggi di cordoglio sui social: “Dottore, per me eri come un fratello. Pensa che tre giorni fa ci eravamo sentiti per telefono. Fai buon viaggio, ti porterò sempre nel mio cuore“.

Purtroppo nell’estate 2023 sono state svariate le vittime della strada in Mugello. E se l’incidente più grave è stato, lo scorso luglio, il frontale tra due moto sempre sulla 65 del Passo della Futa costato la vita ai due motociclisti, anche altri incidenti hanno chiesto un pesante tributo di vite. Come non ricordare ad esempio, all’inizio dell’estate, lo scontro frontale con un camion che il 29 Giugno, sulla provinciale 39 di Panna, è costato la vita a un motociclista lucchese di 35 anni.