La violenza provata in 3D, fischi e avances pesanti. Basta indossare il visore per allearsi con le donne

Pisa, 29 aprile 2023 – Indossato il visore ci si ritrova in una strada senza vie di uscita. Si può solo procedere in avanti con il joystick stretto tra le mani. Alcuni fischi e avances precedono l’apparizione dell’avatar di un uomo. "Hey bella, dove stai andando? Perché non mi rispondi? Non fare la scontrosa". Angoscia, paura. Le mani iniziano a sudare, non sembra esserci scampo. E l’unica soluzione è procedere a passo spedito.

Tolto il visore è tutto finito per Niccolò Ferretti, 21 anni, ora di nuovo nell’aula 6 della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa insieme ai suoi colleghi. Ma le sensazioni trasmesse dalla simulazione di una violenza, in questo caso il catcalling, provata sulla propria pelle attraverso la realtà aumentata, non se ne vanno, si attaccano addosso. "Mi sono sentito a disagio, molto impaurito e in apprensione per quello che mi poteva succedere Così si sentono le donne molestate per strada o nei luoghi pubblici. Ora comprendo quando le mie amiche chiedono di essere riaccompagnate a casa la sera perché preferiscono evitare di camminare in strada da sole", racconta. Questa esperienza rientra nel progetto pilota "Engine" (Engaging men and boys against gender-based violence and discrimination through technology-based trainings), finanziato dall’Unione Europea, che coinvolge gruppi di ricerca degli Istituti Dirpolis, di Intelligenza Meccanica e di Management e realizzato in partnership con Artes 4.0 e con Cam Firenze (Centro di ascolto uomini maltrattanti). L’esperienza non è circoscritta agli allievi della Scuola Sant’Anna, ma prevede altri percorsi formativi, con esperienze diverse per ogni target, che coinvolgono i docenti e il personale tecnico-amministrativo, gli studenti delle scuole superiori pisane e le squadre giovanili del Pisa Sporting Club con i rispettivi allenatori.

L’esperienza è stata importante anche per le allieve della Scuola: "E’ stato interessante sapere cosa ne pensano i ragazzi rispetto a quello che vivono le donne", dice Valeria Barbante, 19 anni. "Mi ha colto di sorpresa la riflessione sulla diversa fisicità, visto che l’avatar femminile è più basso di quello maschile, ma anche sulla sensazione di disagio e di insicurezza provata e sull’empatia che questa simulazione ha la forza di sprigionare".