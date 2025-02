Vino, cresce il Consorzio Valdarno di sopra doc

Arezzo, 20 febbraio 2025 – A pochi mesi dall'entrata in vigore delle modifiche al

disciplinare, che hanno focalizzato in maniera importante l'operato del Consorzio Valdarno di Sopra DOC sulla valorizzazione dei vini «Vigna» e dei vitigni autoctoni, oltre che sull'allargamento dell'areale di produzione al Valdarno di Sopra fiorentino come originariamente indicato nel Bando di Cosimo III De Medici del 1716, l'interesse nei confronti della denominazione si dimostra in grande crescita. Crescita che riguarda anche le dimensioni del collettivo consortile, con l'adesione di diversi nuovi

produttori nell'ultimo anno, ma soprattutto con il deciso incremento delle rivendicazioni dedicate ai vini «Vigna», identificati nel disciplinare come vertice qualitativo della denominazione e della sua ideale mappatura dei più

importanti cru territoriali. Aumento altresì favorito dal risultato decisamente soddisfacente dell'annata 2024, che per qualità e quantità ha permesso di mettere alle spalle le criticità e le problematiche del 2023, chiuso con perdite di

produzione tra il 40 e il 50% a causa dell'andamento climatico avverso e delle conseguenti patologie sviluppatosi, che ha superato anche le rivendicazioni del

2022. A testimonianza di questa crescita, il Consorzio chiude domani la settimana delle anteprime del vino toscano, presso l'auditorium del Borro a San Giustino Valdarno, con una propria giornata di degustazione riservata ai

giornalisti che ha visto un boom di registrazioni: oltre un centinaio suddivisi tra italiani ed esteri, provenienti da ben 15 Paesi. Dopo il successo della prima edizione del

Valdarno di Sopra Day, che nel maggio 2023 portò sul territorio valdarnese numerose personalità tra enologi e agronomi, ricercatori e giornalisti delle principali guide e

testate di riferimento del mondo vitivinicolo, a confronto su quattro temi strettamente connessi come territorio, clima, vigna e biologico, il consorzio guidato da Luca

Sanjust ha deciso di consolidare e valorizzare ulteriormente il proprio evento, inserendolo ufficialmente nel programma delle anteprime di Toscana. La giornata prevede una mattinata dedicata a due importanti temi entrambi di grande

interesse e affrontati con panel di esperti e tecnici di settore, il primo dal titolo «Il mondo del vino tra norme e esigenze di cambiamento» coordinato da Daniele Cernilli

«DoctorWine» e il secondo intitolato «Risposte concrete al cambiamento climatico: la resistenza delle viti, la sostenibilità, la biodiversità», guidato da Alessandra

Biondi Bartolini, direttrice scientifica di Millevigne. I due panel di discussione saranno intervallati dalla consegna del «Premio Beatrice Torrini», con la presentazione in

anteprima del documentario «DiVine», scritto da Sara Catalini, con la regia di Fedora Sasso e realizzato da Rai Documentari, dedicato alle storie di 5 produttrici donne,

arrivate al mondo del vino attraverso altre esperienze sia lavorative che di vita. Il documentario - che andrà in onda venerdì 28 febbraio, alle ore 16 su Rai 3 - racconta le storie, i sogni e la rinascita di cinque donne eccezionali, Susanna D'Amico, Carla Benini, Joy Kull, Domenica Luppino e Silvia Fuselli, che attraverso la produzione del vino hanno costruito nuove vite, carriere e un posto privilegiato nel

mondo della natura. Si entrerà successivamente nel vivo della giornata con la master class a cura di Susan Hulme MW «Valdarno di Sopra Wines: A Sense of Identity», che prenderà in analisi una selezione di vini «Vigna» e di nuove

tipologie da vitigni autoctoni, mettendoli in relazione ai due diversi versanti della valle. (PO / redm) La sessione pomeridiana di degustazione riservata alla stampa sarà poi

aperta da un approfondimento curato da Armando Castagno, con

la sua «Presentazione e valutazione delle annate 2021 e 2022, del territorio e delle caratteristiche dei vini in degustazione Anteprima». L'evento si svolge con la

collaborazione e il servizio dei sommelier della delegazione di Arezzo di AIS Toscana