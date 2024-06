Poggio a Caiano (Prato), 10 giugno 2024 – Doppia vincita in Toscana grazie al gioco del Lotto. A Poggio a Caiano, come riporta Agipronews vinti 27.173,91 in seguito all'opzione Simbolotto sulla ruota di Napoli.

A Montopoli in Val d'Arno (Pisa) vinti 23.750 euro in seguito alla combinazione 9-31-63 sulla ruota di Firenze. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,7 milioni di euro, per un totale di 568 milioni da inizio anno.