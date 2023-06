Ville, i milionari del mare. La Versilia è al top. E al Forte anche i ricchi in lista d’attesa per l’hotel

Chi ha i maggiori stock di immobili di lusso in Italia? Dopo Milano e Roma, a sorpresa, al terzo posto c’è la Versilia, con un valore stimato di 3,47 miliardi. Con soli 20 chilometri di lunghezza batte l’intera Riviera Ligure, «ferma» a 2,87 miliardi. Milano ha un patrimonio immobiliare di alta fascia di 6,06 miliardi, Roma 4,50 miliardi.

Ma mentre nelle altre località citate le cifre riguardano quasi del tutto mega appartamenti in posizioni centralissime, in Versilia il 77% degli immobili di lusso inclusi in questa classifica sono ville. E quindi il pensiero corre immediatamente a Forte dei Marmi, col suo verde e nobile quartiere di Roma Imperiale. Ma le ristrutturazioni di nuove super ville, perfino in stile hollywodiano, spuntano come funghi ovunque, anche nell’interno e nella contigua Marina di Pietrasanta.

La rilevazione degli immobili di lusso è stata effettuata da Immobiliare.it Insights e LuxuryEstate.com. Le sempre più numerose ville di Forte dei Marmi fanno di questo Comune, insieme all’Abetone Cutigliano, l’ente più ricco della Toscana, e non solo per i depositi bancari. Il Forte, con nemmeno 8 mila residenti, incassa 17 milioni di Imu all’anno contro i circa 20 milioni di Viareggio, che di abitanti ne ha 8 volte tanti.

Versilia, 26 giugno 2023 – Posti in piedi nei bagni da Viareggio a Vittoria Apuana. Liste d’attesa per una camera d’hotel a Forte dei Marmi. Più piacevoli, comunque, di quelle delle Asl. Il caldo torrido ha scatenato l’assalto al mare. Il vicepresidente di Federalberghi, il fortemarmino Paolo Corchia, non ha dubbi: "Supereremo le presenze pre Covid".

Gli imprenditori delle vacanze sorridono. Anche quelli che piangono sempre miseria, o affogano nella Bolkestein, o sono senza personale perché 800 euro al mese di stipendio stagionale non bastano nemmeno per respirare l’esclusiva aria della Versilia.

C’è ancora lo strascico dell’effetto Covid per il turismo di continuità, e le crisi internazionali non spaventano più gli stranieri, russi in prima fila. Come Oleg Tinkoff, nella sua "Datcha" con spiaggia privata; o il moscovita che, udite udite, ha affittato la villona del presidente ucraino Volodymyr Zelens’kyj: pecunia non olet. A Roma il prezzo del mattone di lusso è sceso del 29% dal 2019. In Versilia vola e i sensali lavorano in una miniera d’oro.

Dopo ogni crisi i ricchi sono più ricchi, e attorno al Pontile e al Fortino gli affari fioccano. Il settore immobiliare era in crisi ma fu salvato dal Covid. Chi poteva comprava villette o ville con giardino per scappare dalle clausure.

Durerà questa cuccagna, o prima o poi scoppierà la bolla immobiliare come accadde negli Stati Uniti? Il sindaco del Forte Bruno Murzi vede rosa: "La crescita proseguirà. Abbiamo in corso cinque ristrutturazioni di alberghi di lusso da parte di catene importanti. Una la sta facendo Baglioni Hotels & Resorts. In media sono investimenti da 20 milioni a botta. Se queste società internazionali spendono tanto, vuol dire che hanno segnali duraturi per il turismo di alta gamma. Non ci sarà una bolla. Anzi, col cambiamento climatico per noi sono diventati alta stagione anche Natale e Pasqua".

Incassi record pure a Pietrasanta, Lido di Camaiore, Viareggio, Torre del Lago. La Versilia è uno spaccato d’Italia: silhouette e ialuronico unisex nei bagni esclusivi, trippette e cellulite alla spiaggia libera. Come nei film di Alberto Sordi. L’immagine riflette il conto in banca. Ma anche tantissimi che spendono meno fanno un saldo mostruoso.

Sono tornati gli Anni Ruggenti, però più anonimi. A parte la sosta di Leo Di Caprio, chi conosce i nouveaux riches in dollari, rubli, euro o yen? Russi, arabi, tedeschi: tutti diretti agli hotel a 5 stelle, e ai ben 8 ristoranti stellati della costa.

"La Versilia incanta", dice la leader degli alberatori lidesi Maria Bracciotti. Coi colleghi ha fatto enplein di giovani arrivati per i concerti a BussolaDomani, e l’apoteosi per Jamiroquai. Agosto, "sapevatelo", è tutto prenotato. Gli spettacoli della Versiliana faranno il pieno. Le opere liriche del Pucciniano idem. A Viareggio è tornato anche il Festival Gaber in un nuovo format. "Vengo a prenderti stasera con la mia torpedo blu?". "No grazie, resto sullo yacht".