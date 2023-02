Vicchio in Finlandia, confronto con altri Comuni europei per progettare futuro sostenibile

L'incontro

Vicchio (Firenze), 12 febbraio 2023 - Vola in Finlandia il progetto “Blue Samm” con il coworking rurale diffuso. Una delegazione composta dall’Amministrazione comunale vicchiese e dal team di lavoro Blue Samm - a guidarla il sindaco Filippo Carlà Campa e l’assessore ai gemellaggi Sandra Pieri insieme al project manager Mattia Rossi di Cultura Republic Ets- è stata ospite di Icle (Organizzazione internazionale non governativa Amministrazioni locali per la sostenibilità) nella città di Espoo in Finlandia, per presentare il progetto che promuove il “coworking rurale diffuso”.

Oltre al gruppo italiano erano presenti rappresentanti di municipalità e attività private tedesche, svedesi, olandesi e finlandesi con altrettanti progetti.

Tre giorni di incontri e tavoli di co-progettazione verso un futuro sostenibile, per confrontarsi e scambiare esperienze in corso. E Vicchio in particolare ha esposto le istanze dei piccoli comuni in un contesto europeo. “Abbiamo vissuto un’esperienza veramente stimolante, dialogando e confrontandoci con altre cinque realtà europee sui progetti che ognuno sta realizzando - sottolinea il sindaco Filippo Carlà Campa -. Un’occasione per parlare di quello che stiamo facendo con Blue Samm e il coworking rurale diffuso ma anche per conoscere altre idee e fare rete. I cambiamenti sono efficaci quando si sviluppano dal basso, quando i cittadini sono attivi e coinvolti, con servizi per loro e non solo, quando siamo consapevoli e promotori di una transizione culturale, come siamo impegnati a fare per una società green. E nei vari incontri si è respirato tutto questo”.



Finanziato dalla UE, “Blue Samm”, ovvero Blueprints for Local Green Deal in Small and Medium Municipalities, è un progetto europeo che conta 8 realtà diverse con Vicchio comune capofila. Quello che si vuol creare è un modello di governance basato sulla collaborazione tra pubblico e privato e il coinvolgimento dal basso della cittadinanza in direzione di uno sviluppo, e soprattutto, di un futuro sostenibile, in linea con gli obiettivi dettati dall’Agenda 2030. Lo si mette in pratica con il “coworking rurale diffuso”. Attualmente è in corso di realizzazione una piattaforma digitale per la condivisione di spazi messi a disposizione da privati e dalla pubblica amministrazione per poter svolgere svariate attività lavorative, dallo smartworking, all’artigianato locale, al giardinaggio, alle attività culturali. Con più di un obiettivo: attirare sia ‘nomadi digitali’ che altre tipologie di lavoratori da remoto, come anche turisti, abbattere l’impatto ecologico degli spostamenti fuori comune per lavoro e generare indotto sul territorio.

