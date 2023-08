Versilia, morto il pedone travolto da una moto. Grave il centauro

Querceta (Lucca), 14 agosto 2023 – E’ morto Fulvio Brunini, l’anziano pedone 87enne di Querceta (Lucca) investito da una motocicletta nel tardo pomeriggio di domenica 13 agosto. Ferito gravemente il centauro, un 51enne residente a Seravezza ( Lucca). L'incidente c'è stato in via Alpi Apuane mentre l'anziano stava recandosi a piedi a una sagra a cui i suoi familiari collaborano alla realizzazione.

L'impatto è stato violento e le condizioni dell'uomo sono apparse subito molto gravi. Portato all'ospedale di Cisanello in elicottero, è poi deceduto al pronto soccorso. Grave anche il motociclista, soccorso in codice rosso e portato anche lui all'ospedale pisano. La sagra, una rassegna dedicata al Ranocchio, è stata annullata. Sul posto per i soccorsi sono intervenute l'auto medica e le ambulanze della Croce Bianca di Querceta e della Misericordia di Forte dei Marmi, oltre a carabinieri e polizia municipale di Seravezza per i rilievi.