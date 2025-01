Arezzo, 13 gennaio 2025 – Vento forte e neve: codice giallo esteso a martedì 14 gennaio

Non cessa l’azione del vento di grecale e delle masse d'aria fredda che continueranno ad interessare la Toscana anche nella giornata di domani. Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso l’allerta con codice giallo per vento e neve a martedì 14 gennaio.

Per il vento: l’allerta riguarda la quasi totalità della Toscana e sarà valida per l’intera giornata di martedì.

Per la neve: l’allerta rimane valida fino alle ore 7 di martedì: i fenomeni, inizialmente su Val Tiberina e Casentino, si estenderanno dalla sera di oggi, lunedì, all'alto Mugello e all'alto Appennino Pistoiese. Possibile nevischio a quote collinari anche su Pratomagno, Mugello meridionale, Val d'Orcia e Amiata senese. Domani, martedì, possibili residue deboli nevicate su alcune porzioni di territorio (alto Mugello, Val Tiberina e alto Casentino).

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.