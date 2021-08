Roma, 23 agosto 2021 - Dopo la siccità, le alluvioni. “In questo modo, è a rischio la vendemmia”, lancia l’allerta Confagricoltura, preoccupatissima per i temporali al nord e al centro. “Si sta entrando nel vivo della vendemmia. Per questo l’allerta gialla diramata dalla protezione civile non ci fa dormire sonni tranquilli”, dicono dall’associazione, che con le sue strutture territoriali sta monitorando con particolare attenzione la situazione meteo.

“Il cambiamento climatico in atto fa sì che si scarichino vere e proprie bombe d'acqua localizzate in alcune aree, mentre in altre assistiamo solo a sporadiche e insufficienti bagnature - si legge in una nota -. Così, complessivamente, il livello di umidità del terreno resta estremamente basso e le colture, in assenza di irrigazione, continuano a patire la siccità. Senza dimenticare il rischio alluvioni. Già, perchè il meteo passa da un eccesso all’altro: da zero pioggia a fenomeni virulenti, con l’acqua che scorre sui terreni aridi e non viene assorbita causando, peraltro, forte erosione del suolo fertile”.

Confagricoltura rimarca come l’agricoltura sia il primo settore economico a patire le conseguenze del clima. “Prima l’inverno con temperature sopra la media stagionale, poi la primavera con centinaia di ettari di frutteti colpiti da gelate, trombe d'aria, temporali violenti. Quindi, l’estate con la siccità e danni notevoli alle colture in campo, e con gli incendi boschivi”. Un disastro dopo l’altro. Ecco perchè l’associazione chiede di “rivedere la normativa sulle calamità naturali e sul fondo di solidarietà nazionale, che risulta inadeguato”, come afferma il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti. Che aggiunge: “Occorre un approccio nuovo da parte del legislatore, per permettere alle aziende di avere strumenti più efficaci, sia per quello che concerne la protezione attiva, sia per ciò che riguarda la materia mutualistico-assicurativa, con polizze innovative per la tutela del reddito aziendale”. È poi fondamentale ripristinare e rinnovare una rete infrastrutturale idrica obsoleta, con un tasso di dispersione elevato, senza dimenticare l’importanza di migliorare l’utilizzo delle acque reflue, che è una delle sfide più importanti dell’economia circolare.

“Dobbiamo sfruttare nel migliore dei modi l’occasione del Recovery Plan – conclude il presidente di Confagricoltura -. L’agricoltura negli ultimi decenni ha ridotto di quasi il 30% il consumo idrico, impegnandosi ad adottare modelli sostenibili di gestione, quali l’irrigazione di precisione. Oggi vanno ristrutturate con urgenza le reti idriche e creati nuovi invasi. Nel nostro Paese, infatti, solo l’11% dell’acqua piovana viene trattenuta”.