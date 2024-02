Vandali all'asilo, devastate aule e giochi con gli estintori

Arezzo, 2 febbriao 2024 – Estintori alla mano, hanno devastato tutto quello che hanno trovato. Giochi, zainetti, cucina e aule si sono riempiti di polvere bianca. Vandali nella notte tra mercoledì e giovedì si sono introdotti all’interno della scuola dell’infanzia Bianca Maria Bianchini di via Tarlati e hanno messo a soqquadro gli ambienti. Una bruttissima sorpresa ieri mattina per le maestre di turno che aprivano l’asilo di buon mattino. Nessuna delle aule è stata risparmiata dalla furia dei malviventi che in orario di chiusura si sono introdotti all’interno dei locali della scuola materna forzando la porta del giardino. Una volta dentro hanno sporcato e messo sotto sopra tutto quello che hanno trovato. Subito è scattata la denuncia alle forze dell’ordine. Non è la prima volta che qualcuno prova ad introdursi all’interno della scuola, ci avevano già provato a più riprese nei giorni scorsi al nido del Bianca Maria Bianchini. Questa volta le sezioni del nido sono state risparmiate mentre a finire nel raid dei malviventi sono state le due sezioni dell’infanzia che ospitano una trentina di bambini dai 3 ai 5 anni. Disagi anche per le famiglie e per i piccoli che ieri non hanno potuto accedere alla scuola. Per tamponare l’emergenza per loro si sono aperte le porte del nido che ha temporaneamente ospitato i piccoli in attesa dei sopralluoghi delle forze dell’ordine e dell’arrivo di una ditta specializzata in pulizie. Non sarebbe invece stato rubato nulla. Sono rimasti al loro posto i computer della scuola e gli zaini dei bambini. Resta il gesto vile e senza senso di chi forse per solo divertimento si è introdotto all’interno di un asilo per il solo gusto di rovinare tutto e danneggiare una scuola. Non si placano così i raid nelle scuole cittadine. In passato a più riprese i ladri avevano visitato l’asilo di via Padre Caprara allo scopo di rubare qualche decina di euro che serviva all’acquisto di materiale scolastico. Ma nel mirino dei malviventi nel tempo non sono finiti solo gli asili. Dopo la razzia dei cento tablet a settembre e la successiva gara di solidarietà per ricomprarli, a dicembre alla Tricca avevano svuotato le macchine automatiche degli snack. I ladri di merendine avevano agito nella notte nella scuola media Margaritone. La stessa che il settembre scorso era stata colpita da un commando di malviventi che avevano messo a segno il colpo della vita con una refurtiva di 100 tablet per un ammontare complessivo di 70mila euro.