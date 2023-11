Valtiberina: un territorio sensibile e solidale

Arezzo, 14 novembre 2023 – Il terzo piano del Centro Socio Sanitario di via Santi di Tito a Sansepolcro per un mattina si è trasformato in un grande cuore.

Il Lions Club di Sansepolcro ha donato delle bilance, un podoscopio ed una tavola optometrica (valore di oltre €1600), che vanno ad arricchire la dotazione dei servizi pediatrici del territorio della Zona Distretto Valtiberina.

“Questa donazione- spiega il direttore di Zona Giampiero Luatti- come quella di alcune settimane fa, oltre a permettere di dare risposte migliori ai nostri piccoli utenti, ci permette di consolidare la collaborazione tra territorio e istituzioni. Condividere lo stesso obiettivo e unire le forze è la strada vincente per costruire una rete in cui nessuno deve sentirsi solo. Quindi grazie al Lions Club di Sansepolcro per questo significativo gesto.”

Con l’arrivo del terzo pediatra, dichiara Giovanni Donati Sarti presidente Lions Club Sansepolcro, c’era la necessità di implementare gli ambulatori periferici di strumentazione adeguata. I Lions sono il più grande club di servizio del mondo, in Valtiberina siamo attivi ormai da 50 anni e sempre sensibili alle esigenze locali, è per questo che ci siamo subito attivati con piacere anche in questa occasione”.

“Ringraziamo di cuore i Lions, dichiarano i tre pediatri che lavorano al distretto della Valtiberina, Fabiola Neri, Enrica Nistri e Rosario Maggiore. Questa donazione va a completare la strumentazione dei nostri ambulatori e si inserisce in un percorso di potenziamento dei nostri ambulatori. Da settembre siamo un team completo ed al servizio della comunità.”

Alla cerimonia erano presenti anche l’assessore Mario Menichella in rappresentanza dell’Unione dei Comuni e la dott.ssa Valentina Anemoli responsabile cure primarie.