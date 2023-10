Valorizzare e sostenere la rete degli enti locali di progetti Sai, pubblicato il bando

Arezzo, 19 ottobre 2023 – E’ on line il bando pubblicato nel sito dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino per la selezione di partner privati e soggetti aderenti interessati alla presentazione di proposte progettuali che mirino a valorizzare e sostenere la rete degli Enti locali di progetti SAI, di cui fa parte anche l’Unione dei Comuni Montani del Casentino, favorendo un approccio “integrato” ai fini dell’autonomia sociale ed economica dei rifugiati. Il bando prevede la possibilità per il Soggetto Proponente di dotarsi di partner progettuali da individuare previo espletamento di una procedura di selezione che rispetti i termini di legge. L’Ente, che rientra tra i soggetti capofila in quanto ente locale titolare del progetto territoriale di accoglienza aderente al SAI, individuerà uno o più Partner - fino ad un massimo di 5 - in grado di offrire sia la migliore proposta progettuale in risposta al bando, sia le migliori condizioni tecniche ed economiche per la sua successiva attuazione, nel rispetto delle quali gli stessi soggetti collaboratori (partner di progetto) dovranno impegnarsi a realizzare il progetto una volta ammesso al finanziamento. I soggetti che intendono partecipare devono far pervenire all’Unione dei Comuni la domanda di partecipazione, scaricabile dal sito internet dell’Ente, entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 20 ottobre 2023, secondo una delle seguenti modalità: · - invio tramite PEC all'indirizzo unione.casentino@postacert.toscana.it; · - consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, sede