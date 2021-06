Firenze, 1 giugno 2021 - Un vaccino per i futuri sposi. La Regione Toscana punta in questo modo alla “ripresa delle cerimonie”, come esulta sui social il presidente della Regione, Eugenio Giani. Che spiega: “I futuri sposi toscani potranno vaccinarsi; dal 2 giugno basterà chiamare il numero 055.9077777 (attivo tutti i giorni dalle ore 9 alle 16) e comunicare i propri dati”. In un secondo momento le Asl richiameranno le coppie per fornire la data della prenotazione. Il gran giorno del vaccino, poi, gli sposini dovranno portare con sé copia delle pubblicazioni.

“La #ToscanasiCura anche con l’amore, viva gli sposi!”, scrive il governatore. La notizia non poteva che scatenare una serie di commenti tra l’ironico (“Allora vorrà dire che per farmi vaccinare prima mi sposerò”, digita Paola) ed il pragmatico (“Sarebbe meglio pensare ai maturandi”, sostengono in molti). In realtà presto dovrebbero esserci novità positive anche per i ragazzi che tra pochi giorni saranno alle prese con l’esame.

Intanto, oggi alle 17 si aprono le prenotazioni per i nati negli anni 1982-1983. Alle 19, poi, secondo appuntamento serale per provare a ‘tentare la sorte’ col vaccino last minute. Ogni giorno da quell’ora è possibile prenotare il proprio vaccino con somministrazione entro le 24 ore successive su https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/. Il servizio è rivolto alle categorie in corso di vaccinazione; il tipo di vaccino, in funzione delle disponibilità, verrà indicato in fase di prenotazione. Possono prenotare la prima dose le riserve e coloro già prenotati senza doversi cancellare.

Il giorno d’avvio, il 31 maggio, dopo cinque minuti le dosi erano già finite. Segno di quanto il portale sia stato preso d’assalto.