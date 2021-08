Firenze, 8 agosto 2021 - "E' una assoluta fake news. Il vaccino trasportato nei camper che girano le spiagge non si deteriora". Il presidente della Regione Eugenio Giani fa chiarezza sulle tante frasi che si leggono in Rete. Alcuni, quando il presidente ha presentato la campagna di vaccinazione nelle spiagge toscane attraverso il camper allestito dalla Regione, hanno sollevato dubbi: "Quei vaccini trasportati sul mezzo non si deteriorano?".

No, non si deteriorano perché un vaccino, tolto dal frigo dove viene conservato a -80 gradi, può stare fuori dal frigo stesso fino a cinque giorni. "Ho letto molta disinformazione sulla conservazione dei vaccini nel camper, qui chiarisco - dice Giani -. Il vaccino, in questo caso Pfizer, viene conservato congelato a circa -80° C nelle farmacie degli ospedali. Una volta scongelato può essere conservato a una temperatura compresa tra i 2° C e 8° C per 5 giorni. Il camper è ovviamente dotato per la conservazione e il trasporto a queste temperature, con le stesse identiche garanzie dei centri vaccinali. Coloro che ancora non si sono vaccinati, non sprechino il tempo a diffondere notizie false, si vaccinino".

Le prossime date dei vaccini in spiaggia: lunedì 9 Porto santo Stefano, Scuola elementare, piazza Sant'Andrea. Martedì 10 Fonteblanda, via Talamonese, nuovo parcheggio. Mercoledì 11 Marina di Grosseto, spazi davanti alla Fortezza. Giovedì 12 Castiglione della pescaia, inizio via Roma, davanti sede del Comitato della Cri (ex palazzo comunale).