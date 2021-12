Firenze, 1 dicembre 2021 - Via alla vaccinazione contro il covid per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. C'è l'ok dell'Agenzia italiana del farmaco dopo che anche quella europea aveva dato nei giorni scorsi il suo assenso. Il sì dell'Aifa era atteso e adesso è realtà. Anche per i bambini dunque potranno vaccinarsi.

Quale tipo di vaccino

Le dosi per i bambini saranno pronte verosimilmente dal 13 dicembre. Da metà mese più o meno dunque anche in Toscana i bambini potranno vaccinarsi. Forse dal 20 dicembre, come ha fatto trapelare il Governo.

La vaccinazione ai bambini tra i 5 e gli 11 anni si svolgerà in due somministrazioni a distanza di tre settimane l'una dall'altra. Inoltre le dosi saranno ridotte (un terzo del dosaggio autorizzato per adulti e adolescenti).

La vaccinazione, come già evidenziato dal ministro della salute, sarà volontaria e non ci sarà alcun green pass per i bambini.

Ai bambini verrà somministrato il vaccino Pfizer.