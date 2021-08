Firenze, 12 agosto 2021 - Si mantiene alto il ritmo delle vaccinazioni in tutta la Toscana, grazie anche alla risposta dei giovani: tra almeno una dose fatta (57%) o prenotata (33%) si arriva a quota 90%. Tra la popolazione più anziana, over 80 anni, quasi ovunque le quote di vaccinati arrivano al 98%, con Comuni che registrano il 100%. Gli accessi agli hub vaccinali costanti (anche grazie all’effetto Green Pass obbligatorio), nonostante ad agosto molti siano in ferie. Ma proprio la concomitanza con il periodo vacanziero sta rendendo difficile la gestione di questa mole di lavoro: manca personale.

"Fin da subito – ricorda Renzo Berti, direttore del dipartimento prevenzione della Asl Toscana Centro – abbiamo ottenuto la preziosa collaborazione della protezione civile, fondamentale per la gestione dei primi mesi. È durata fino a giugno. Per esigenze di ferie e di altri impegni, da luglio il loro impegno negli hub è diminuito". Il prolungarsi nel tempo della pandemia e delle esigenze vaccinali ha portato molti medici neolaureati a lasciare le vaccinazioni per altro lavoro o per la scuola di specializzazione. «Stiamo cercando di sopperire spostando personale dalle centrali di tracciamento agli hub, abbiamo preso accordi con il portierato usato per le strutture Asl, abbiamo avviato la collaborazione con altre associazioni non di protezione civile". Ma col rientro dalle ferie, aumenta anche la richiesta di tamponi con la necessità da parte delle aziende sanitarie di aumentare del 30% l’offerta di test coi soggetti convenzionati che gestiscono i drive trough.

I numeri dei nuovi positivi a ruota portano la necessità di tracciamento e dunque il personale si trova a doversi spostare tra i vari servizi in base alle esigenze del giorno. "D’altra parte stiamo superando le 12 mila dosi quotidiane solo – sottolinea il dottor Berti –. Continuando a rispondere a questa domanda, alla fine di settembre avremo raggiunto col vaccino l’80% della popolazione totale". Ossia quella quota auspicata per la famosa immunità di gregge. I dati che arrivano dagli ospedali confermano l’importanza della vaccinazione: il 67% dei 146 ricoverati per Covid, di cui 6 in terapia intensiva, negli ospedali dell’area Toscana Centro (Firenze, Prato, Pistoia ed Empoli) non è vaccinato, il 12% ha ricevuto una sola dose. La quasi totalità dei ricoverati under 50 non ha fatto il vaccino. "La scelta vaccinarci o chiuderci: ognuno deve prendersi la responsabilità delle scelte e delle conseguenze per sé e per la collettività" sottolinea Francesco Cipriani, direttore epidemiologia Ausl Centro.