Firenze, 7 settembre 2021 - In tema di vaccinazioni "l'attenzione la porremo sul sensibilizzare i 60-69enni ed i 70-79enni. Io dico 'imparino dai giovani' perché i giovani stanno dando dimostrazione di maturità sull'importanza della vaccinazione, e sono francamente perplesso che proprio nelle fasce d'eta fra i 60 e 79 anni, dove il virus può creare più problemi, ci sia la maggiore resistenza".

Lo ha detto il presidente della Toscana Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa a Firenze. "Comunque complessivamente ritengo che i dati della vaccinazione in Toscana riscontrino davvero elementi che ci danno soddisfazione». In tema di contagi in Toscana, Giani ha detto che "vedere che oggi siamo a 303 nuovi casi, e quindi anche sotto al dato di martedì di tutte le settimane da due mesi a questa parte, e che contemporaneamente siamo a meno cinque ospedalizzazioni e a meno tre terapie intensive" fa di oggi "un giorno in cui possiamo dire che siamo calati nei contagi e, lentamente, ma in modo significativo, nelle ospedalizzazioni e nelle terapie intensive".

Peraltro lo stesso Giani sui social ha diffuso il dato (elaborato da Youtrend) sulla vaccinazione degli over 12: la Toscana è terza in Italia con l'83,9% della popolazione che ha ricevuto almeno una dose, dietro a Puglia (84,4%) e Lombardia (85,5%).

Terza dose

"La Toscana è prontissima" per la somministrazione della terza dose di vaccino, dice Giani. "Ne abbiamo parlato con il ministro Speranza e siamo assolutamente d'accordo con quella che è stata una valutazione condivisa. I primi fragili furono vaccinati a gennaio e quindi ci sono persone che all'inizio di febbraio avevano già la seconda dose. È giusto che si proceda alla vaccinazione che riabilita un'immunizzazione maggiore dopo molti mesi dalla prima e seconda dose".

Le Rsa

Giani prosegue: "Accanto a questo, l'ho detto al ministro Speranza - ha aggiunto Giani - dobbiamo prepararci per le rsa. La Toscana fu la prima ad arrivare a immunizzare gli anziani delle residenze quindi siamo anche tra i primi a dover fare la terza dose perché questi anziani possano essere coperti. È proprio di questi giorni la notizia di una rsa che ha riscontrato una debole positività per una ventina di pazienti, questo significa che si sta arrivando a veder calare il livello di vaccinazione per chi si è vaccinato 7-8 mesi fa".

Giani ha poi spiegato che ancora non è stata fissata una data per l'inizio della somministrazione della terza dose e che questa campagna in Toscana non sarà fatta con l'attuale organizzazione perché avremo una «maggiore gradualità. L'organizzazione vaccinale a cui pensiamo in futuro e quindi dal mese di ottobre, perché fino al 30 settembre procediamo come stiamo facendo adesso - ha concluso Giani - sarà quella di individuare dei luoghi dove le somministrazioni saranno fatte con capillarità» e che «faranno riferimento principalmente a presidi sanitari".