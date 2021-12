Firenze, 16 dicembre 2021 - Anche la Pimpa si è vaccinata. La cagnolina a pois creata da Altan ha accolto stamani i più piccoli al Mandela Forum di Firenze, dove ha preso il via la campagna vaccinale anti-Covid per i bambini dai 5 agli 11 anni. E ha fatto a sua volta, simbolicamente il vaccino. Sempre nel segno della Pimpa anche i gadget dedicati ai bambini: dal certificato di avvenuta vaccinazione alla calamita che sarà consegnata dopo la seconda dose.

L’iniziativa è stata portata avanti in collaborazione con Unicoop Firenze, che ha fatto da tramite con Altan. Il noto fumettista si è reso subito disponibile anche per il suo legame con il Meyer, dove è stato appena inaugurato il Family Center, una struttura pensata e realizzata per accogliere le famiglie con bambini o adolescenti in procinto di ricovero.



«La Pimpa sarà la mascotte della nostra campagna di vaccinazione anti-Covid rivolta ai bambini – ha detto il presidente della Regione, Eugenio Giani -. Sono grato ad Altan per la sua generosa disponibilità e per avere subito manifestato il suo pieno sostegno a questa campagna, che abbiamo curato in ogni dettaglio. In Toscana abbiamo un indice di contagio che è di 130-140 ogni 100mila abitanti, per i bambini è tre, quattro volte di più. Fino ai 12 anni l’indice, stamattina, supera addirittura 450: per questo la vaccinazione è importantissima».



«Sono felice che la Pimpa possa aiutare i bambini ad affrontare questo passaggio, che per loro può essere delicato, con più serenità, più gioia e più tranquillità – ha detto Altan in un video-messaggio -. Ho sempre trovato che la Pimpa più che un personaggio sia una compagna di giochi per i bambini. In questo caso, che sia con loro è una bella cosa. Vedo che il vaccino fa impressione anche ai più grandi e agli anziani come me, per cui aiuta tutto quello che serve a rendere la cosa più semplice».



«Il nostro impegno al fianco della Regione Toscana per la lotta al Covid è costante - ha aggiunto Daniela Mori di Unicoop Firenze - dalle misure di sicurezza prese nei nostri punti vendita alla realizzazione lo scorso giugno del primo hub vaccinale aziendale toscano. Oggi presentiamo l’allestimento dell’hub pediatrico al Mandela Forum, dove abbiamo proposto la Pimpa di Altan per accogliere i bambini».



«Non dobbiamo abbassare la guardia – ha detto l’assessore alla Salute, Simone Bezzini -. Serve un nuovo scatto. Siamo a un passaggio decisivo nella vicenda pandemica, lo vediamo dai dati che circolano su scala mondiale, europea e nazionale. Per cercare di correre più del virus dobbiamo, da una parte, accelerare ulteriormente la campagna di vaccinazione, da quella pediatrica alla somministrazione delle prime e terze dosi, che servono a irrobustire il livello di protezione; dall’altra essere prudenti e rispettare le regole».



«È importante sensibilizzare i bambini e le famiglie sulla campagna vaccinale - sottolinea l’assessore al welfare ed educazione del Comune di Firenze e presidente della Società della Salute di Firenze Sara Funaro - e lo faremo attraverso le scuole. Il vaccino è l’unica arma contro il Covid e vaccinare i bambini vuol dire proteggere, oltre alla loro salute, anche quella delle persone intorno a loro».

All’inaugurazione della campagna vaccinale pediatrica hanno partecipato, fra gli altri, il direttore generale dell’Asl centro Paolo Morello Marchese e il presidente della Fondazione Cassa Risparmio Firenze Luigi Salvadori.