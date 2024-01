La vacanza si sceglie sui social. Il report incorona Firenze: è la terza città più cercata

Firenze, 16 gennaio 2024 – L’Italia è considerata nel mondo come una meta da sogno per la maggior parte dei viaggiatori. Arte, cibo, cultura e paesaggi incantati rendono il turismo nel belpaese, un settore che frutta oltre 40 miliardi all’anno. In passato erano tanti i fattori che contribuivano nella scelta della destinazione preferita: oggi sappiamo, tramite i dati raccolti da Visit Italy, che la Generazione Z, la generazione dei nativi digitali nati tra il 1995 e il 2012, e i Millenials nati tra il 1980 e il 1994, scelgono una meta turistica lasciandosi ispirare dai social network. Uno dei trend immortali, che ricorre nei post di tutti gli utenti è da sempre quello delle vacanze. Far invidia a tutti i propri followers postando una foto da sogno, scaturisce nel 61% degli utenti, la scelta di andare in vacanza proprio nel luogo che si è visto sui social. I dati provengono appunto da un report di Visit Italy, canale di promozione indipendente dell'Italia nel mondo, dal quale emerge anche che il 79% vorrebbe vivere una giornata tipica del luogo visitato e il 68% vorrebbe conoscere luoghi sconosciuti prima che diventino popolari. ​​​​​​

Per l'Organizzazione Mondiale del Turismo, l'Italia è al quinto posto tra le destinazioni al mondo per arrivi turistici internazionali. La provenienza dei viaggiatori è vasta e diversificata: in cima alla classifica abbiamo i turisti tedeschi, con 61 milioni di presenze; seguono gli americani con 15 milioni. Le tipologie di viaggio in Italia riflettono una diversità di interessi e finalità: le città d'arte si confermano come scelta principale dal 46,8%, seguite dalle città di mare con il 17,3%; le aree montane attirano il 12,3%, mentre il 2,3% sceglie altre destinazioni.

Tra le destinazioni più cercate sulla piattaforma di Visit Italy al primo posto si piazza Roma, seguita da Genova e al terzo posto Firenze.