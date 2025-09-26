Paura in Comune a Livorno: entra uomo armato di coltello e crea il caos. Il sindaco lo fa desistere

Livorno, 26 settembre 2025 - Attimi di paura al Comune di Livorno, un uomo è entrato armato di coltello scatenando il caos all'interno del municipio. L'individuo, dopo aver spaccato alcune finestre e tagliato il Gonfalone storico si è poi rinchiuso nella sala destinata alle riunione della Giunta.

Accade nel primo pomeriggio di venerdì 26 settembre. Importante il dispiego di forze sia da parte della municipale che da parte dei carabinieri che sono tempestivamente intervenuti sul luogo vista la gravità della situazione.

E' stato necessario anche l'intervento delle ambulanze che hanno prestato soccorso alla vicesindaca Libera Camici, rimasta ferita ad un dito a causa di un vetro rotto, incidente che tuttavia non le ha impedito di presenziare alla premiazione dei Centisti al teatro Goldoni.

L'uomo, come ha dichiarato il sindaco Salvetti, è da tempo seguito dallo stesso primo cittadino e dall'assessore al Sociale Andrea Raspanti i quali tuttavia al momento dei fatti non si trovavano in comune.

I danni provocati in Comune dall'uomo armato di coltello (Foto Novi)

La causa della rabbia del soggetto sarebbe legata ad una situazione difficile a cui si è aggiunto un mancato pagamento relativo ad alcuni lavori svolti dallo stesso per il Palio Marinaro.

A salvare la situazione è stato proprio Salvetti che informato dell'accaduto si è prontamente recato in Comune, dove con grande coraggio e sangue freddo ha calmato l'uomo convincendolo a consegnargli il coltello.

"Sono intervenuto in una situazione che conosciamo bene, si tratta di una persona che da decenni ha tantissimi problemi e a cui nel corso di questi 6 anni insieme agli assistenti sociali abbiamo cercato di offrire il nostro aiuto - ha infatti spiegato il primo cittadino -. La sua rabbia è nata da alcune problematiche legate ad un lavoro che non gli è stato pagato, si è quindi recato in Comune dove ha causato molti danni, una volta saputo quanto stava accadendo mi sono subito recato sul luogo per cercare di contribuire a risolvere la situazione, ci ho parlato a lungo e l'ho convinto a darmi il coltello che non voleva usare per fare del male agli altri ma per ferire sè stesso".