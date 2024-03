Una staffetta di lettura del Nuovo Testamento apre il Festival dello Spirito

Arezzo, 1 marzo 2024 – Una staffetta di lettura no-stop del Nuovo Testamento nella chiesa dei Santi Michele e Adriano in corso Italia. Sabato 2 marzo prenderà il via la prima edizione del Festival dello Spirito con un’iniziativa dedicata all’annuncio e alla trasmissione della fede attraverso la Parola che sarà aperta alle 15.00 dal vescovo Andrea Migliavacca e che coinvolgerà decine di cittadini in una lettura dei testi sacri che proseguirà ininterrottamente fino alle 18.00 di domenica 3 marzo.

L’iniziativa, dal tema “L’annuncio e la trasmissione della fede attraverso la Parola”, aprirà il programma della nuova rassegna promossa da Serra Club Arezzo, Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro e associazione culturale Almasen con i patrocini di Comune di Arezzo e Fondazione Beato Junipero Serra, andando a proporre un’occasione di preghiera, riflessione e condivisione dei contenuti del Nuovo Testamento. La lettura avverrà in uno dei luoghi di culto nella zona di maggior transito pedonale della città e vedrà alternarsi rappresentanti delle istituzioni civili, religiose e militari, ma anche cittadini, studenti, associazioni impegnate in ambito sociale, gruppi scout e istituti a cui verrà proposto un momento di inclusione e partecipazione collettiva. La proclamazione della Parola, trasmessa in diretta tv e streaming da Tsd Tv, sarà anticipata da un’esegesi a cura di monsignor Andrea Migliavacca e terminerà con la voce di suor Francesca Pratillo delle Figlie di San Paolo, poi a chiudere la giornata della domenica sarà la celebrazione eucaristica officiata da don Andrzej Zalewski (rettore del seminario vescovile di Arezzo).

Le finalità del Festival dello Spirito sono stato idealmente abbracciate da tutti i Serra Club d’Italia che, nei giorni scorsi, hanno vissuto occasioni di lettura del Vecchio Testamento nelle rispettive sedi, con la volontà di impostare un percorso realmente condiviso e comunitario. Questo percorso troverà il proprio culmine sabato 2 marzo, alle 14.30, con il prologo del Festival dello Spirito nella vicina chiesa di Santa Maria della Pieve dove verrà proclamata l’avvenuta lettura del Vecchio Testamento a opera di tutti i Club Serra d’Italia da parte del presidente nazionale Giuliano Faralli e dove si terrà un momento celebrativo di forte spiritualità con la lettura del libro del profeta Malachia da parte del Serra Club Arezzo, seguiti da una breve processione fino alla chiesa dei Santi Michele e Adriano. Il programma completo con dettagliati gli orari, le letture e i lettori sarà disponibile sul sito della Diocesi e sulla pagina facebook “Festival dello Spirito”. «“L’annuncio e la trasmissione della fede attraverso la Parola” - spiega Giuliano Faralli, presidente del Consiglio Nazionale di Serra International Italia, - dà il via al percorso del Festival dello Spirito attraverso la scoperta e la riscoperta del primo strumento di proclamazione, annuncio e trasmissione della fede: la Bibbia. Tutto questo avverrà nel pieno cuore di Arezzo e con il coinvolgimento di decine di persone di tutte le età, per vivere un’esperienza realmente comunitaria».