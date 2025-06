Arezzo, 10 giugno2025 – Un tuffo nella bella stagione: Foiano riaccende la sua piscina estiva

Da mercoledì 11 giugno 2025 ripartono le attività

Tutto pronto per la riapertura estiva della piscina comunale di Foiano della Chiana in programma mercoledì 11 giugno; l’orario sarà continuato tutti i giorni dalle 9:00 alle 19:30. Una notizia attesa da tutta la comunità, che segna ufficialmente l’inizio di una stagione all’insegna dello sport, del relax e del divertimento.

Grazie all’intenso lavoro di questi anni, portato avanti dall’Amministrazione comunale in sinergia con il nuovo gestore – l’Associazione Temporanea d’Impresa formata da Virtus Buonconvento e Arezzo Nuoto – la piscina di via Antica è pronta ad accogliere bambini, famiglie e appassionati da tutto il territorio.

“Siamo molto soddisfatti del percorso intrapreso in questi anni – dichiara l’Amministrazione comunale – che, grazie a importanti investimenti e a una gestione competente, ha trasformato la piscina comunale in un punto di riferimento, non solo per Foiano, ma per l’intera Valdichiana. È una struttura che oggi funziona a pieno regime sia in inverno che in estate, offrendo sport, salute e socialità. La riapertura estiva rappresenta un momento simbolico importante per la nostra comunità.”

La piscina comunale di Foiano si conferma dunque un bene condiviso, capace di unire generazioni e territori, valorizzando lo sport come strumento di aggregazione e benessere.

Per ulteriori informazioni su orari, corsi e attività è possibile rivolgersi alla segreteria della piscina o contattare il numero 0575 1420268.