Arezzo, 10 dicembre 2024 – “Un taxi per tutti”. Rinnovata la convenzione tra Comune e UICI Tanti: “Un’iniziativa per rafforzare l'autonomia e il diritto alla mobilità. Grazie alla Cooperativa Taxi per la collaborazione costante nei progetti a sostegno delle categorie più fragili”

Deliberato questa mattina dalla Giunta il rinnovo della convenzione tra Comune di Arezzo e Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti per il progetto “Un taxi per tutti”, che prevede l'erogazione di un contributo di 4.200 euro da parte del Comune di Arezzo pari al 62% del costo complessivo del servizio che ammonta a 6.770 euro e che sarà attiva dal 2 gennaio al 31 dicembre 2025. L’iniziativa, nata per garantire un trasporto sicuro, comodo ed economico per le persone con disabilità visiva, mette a disposizione delle categorie interessate 600 tagliandi corsa per l'uso di taxi a tariffa agevolata del valore di 11 euro cadauno. “Un progetto che risponde a pieno alla volontà di questa Amministrazione di sostenere le politiche dell'autonomia individuale e dell'inclusività – ha commentato il vicesindaco Lucia Tanti. – Si tratta di una iniziativa importante che, agevolando e facilitando gli spostamenti all’interno delle città, consente alle persone con disabilità visiva di partecipare attivamente alla vita sociale e lavorativa, permettendo loro un maggior livello di indipendenza. Grazie alla Cooperativa Taxi con cui la collaborazione nella realizzazione di progetti a sostegno delle categorie più fragili è continua e costante. Grazie anche all'Unione italiana ciechi ed ipovedenti per la costante attenzione e presenza”.