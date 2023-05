Un nuovo Centro Servizi per gli abitanti di Ponte alla Chiassa e Giovi

Arezzo, 6 maggio 2023 – Un nuovo Centro Servizi per gli abitanti di Ponte alla Chiassa, di Giovi e delle località limitrofe. Ad averlo istituto è l’associazione “Pietro Nenni” che ha coinvolto Acli e Legambiente in un progetto volto a costituire un punto di riferimento a livello locale in ambito fiscale, previdenziale, assistenziale, ambientale e filosofico. Il percorso per la costituzione del centro ha preso il via lo scorso anno con un’assemblea pubblica che ha permesso di cogliere bisogni e specificità delle frazioni a nord di Arezzo, arrivando così a strutturare una gamma di servizi realmente rispondenti alle esigenze del territorio che prenderanno il via a partire dal mese di maggio. La sede del centro sarà in località Ponte alla Chiassa 73 nei locali dell’associazione “Pietro Nenni” che raccoglierà le istanze dei cittadini per attivare, di volta in volta, le prestazioni richieste, con una particolare attenzione rivolta alle situazioni di solitudine e di difficoltà vissute dalla popolazione più anziana.

Tra i servizi offerti rientra l’assistenza previdenziale del Patronato Acli in merito a pensionamenti, disoccupazioni, infortuni sul lavoro, colf e badanti, sostegno al reddito e welfare per la famiglia, e l’assistenza fiscale del Caf Acli per pratiche quali Isee e dichiarazione dei redditi, con gli operatori che si occuperanno dell’accoglienza dell’utenza, dell’acquisizione del mandato, della raccolta della documentazione e del completamento delle pratiche da parte degli uffici provinciali. Legambiente, invece, si occuperà della raccolta delle istanze legate alla tutela dell’ambiente o dell’informazione in ambito di sviluppo sostenibile, mentre la consulenza filosofica fornirà gratuitamente un aiuto di tipo riflessivo per affrontare problematiche legate alle concrete esperienze di vita.

Il Centro Servizi, in una fase iniziale, sarà attivo il primo giovedì di ogni mese dalle 16.30 alle 19.30 e il terzo giovedì di ogni mese dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30; negli orari indicati sarà possibile contattare per prenotazioni e informazioni il numero dedicato 353/30.90.297. «Questo Centro Servizi - ricordano i rappresentanti delle realtà coinvolte, - fa affidamento sul coinvolgimento di più soggetti che hanno unito competenze e risorse per fornire una risposta a un’esigenza reale del territorio. I residenti di Ponte alla Chiassa, di Giovi o delle altre frazioni limitrofe sono infatti costretti a recarsi ad Arezzo per usufruire di numerose prestazioni quotidiane, con difficoltà soprattutto tra la popolazione anziana, dunque la comune intenzione è stata di dar vita a un presidio sul territorio e a una rete di servizi fruibili direttamente in queste località e, di conseguenza, sempre più vicini ai bisogni dei cittadini».