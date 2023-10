Un corso per operatori sociosanitari “La Cura della Persona verso la fine della vita”

Arezzo, 26 ottobre 2023 – Sabato 4 novembre dalle ore 8:30 alle 13:30 presso il Centro Convegni “Sant’Agostino” di Cortona avrà luogo un programma di formazione sulla cura della persona verso la fine della vita, rivolto a medici di medicina generale e aperto a fisioterapisti, infermieri, psicologi, assistenti sociali che si occupano di anziani non autosufficienti.

L’evento, che dà diritto a 5 crediti ECM, si avvale del patrocinio del Comune di Cortona ed è stato promosso ed organizzato dalla Residenza per Anziani “Santa Rita” del gruppo Emmaus, attraverso la segreteria scientifica ad opera della direttrice Silvia Cipriani e il ruolo di moderatore rivestito dal Dr. Sergio Sgambetterra, direttore sanitario e risk manager del Gruppo Emmaus. Sono ancora disponibili dei posti, chi fosse interessato può contattare Anna Maria del Balzo: 055 2001212 - [email protected]

Il progetto formativo è curato da File, Fondazione Italiana di Leniterapia, che da oltre 20 anni offre Cure Palliative gratuite a domicilio nelle città di Firenze e Prato, negli Hospice del territorio e presso l’Ospedale di Careggi, oltre che promuovere annualmente numerosi corsi di formazione e aggiornamento per tutte le figure professionali coinvolte nell’assistenza in Cure Palliative.

“Il centro di gravità dei problemi che accompagnano le cure palliative si sta rapidamente spostando dall’ospedale alle strutture lungo-degenziali per anziani che forniscono servizi sanitari e sociali. Per offrire un’assistenza di qualità ci vuole personale qualificato e aggiornato rispetto a questi cambiamenti. – afferma Silvia Cipriani, direttrice della RSA “Santa Rita” – Da questo pensiero condiviso con File abbiamo ritenuto molto importante promuovere il corso, che si dipana attraverso un'analisi delle cure palliative nella regione, offre un focus sulle decisioni medico-legali, un focus sulla necessità di un tempo della relazione, per offrire infine un laboratorio interattivo su casi clinici. Il ruolo della nostra Residenza, che si fa promotrice di un percorso formativo di aggiornamento, è quello di polo di servizi per il territorio, in quanto crediamo che l’RSA non sia uno spazio chiuso di degenza, ma un luogo di dialogo e un centro di servizi per la cittadinanza. Non a caso, la nostra struttura offre anche una Casa Famiglia per autosufficienti.”