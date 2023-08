Un corso di formazione gratuito per orientare gli studenti e specializzarli

Arezzo, 17 agosto 2023 – Un’opportunità da non perdere quella offerta da Miniconf Spa, che insieme al comune di Ortignano Raggiolo ha ideato un corso di formazione completamente gratuito per studenti, comprensivo anche dei costi relativi al vitto e all’alloggio dei partecipanti. L’idea nasce nell’ambito del progetto di attrattività dei borghi storici “ Progetto Laudato Sii” e prevede appunto la possibilità di imparare, formarsi e specializzarsi all’interno di una delle aziende leader nel mondo dell’abbigliamento per bambini. Il corso di formazione avrà la durata di due settimane, dal 25/09/2023 al 06/10/2023, e prevede 108 ore tra Aula e Laboratori, con l’obiettivo di facilitare/supportare gli studenti diplomati nell’anno in corso all’orientamento Universitario, specializzarli e formarli per entrare a far parte del mondo del lavoro. Per partecipare è necessario presentare la domanda entro il 5 Settembre 2023. Possono candidarsi gli studenti diplomati o che hanno terminato negli ultimi 2 anni il percorso scolastico con indirizzo Design della Moda e/o Diplomi inerenti al settore del fashion/arte. Saranno accettate le prima 10 domande inoltrate all’azienda entro e non oltre la scadenza del 5 settembre. Il Corso di formazione si svolgerà, presso la sede di Miniconf Spa, a Ortignano Raggiolo e i temi trattati saranno modellismo, tessuti, grafica, design, software utilizzati nel settore. Verranno inoltre programmate due visite in aziende del territorio per approfondimenti di design e tessuti. La formazione sarà tenuta da docenti interni e da docenti esterni specializzati e la partecipazione al corso è totalmente gratuito ed anche le spese inerenti all’alloggio e il vitto saranno interamente a carico dei soggetti organizzatori. I partecipanti al Corso saranno presenti anche nel fine settimana e potranno partecipare gratuitamente a itinerari di conoscenza del territorio Casentinese, appositamente individuati per loro. Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere redatte compilando un apposito modulo. Per tutti i dettagli e le informazioni è possibile contattare l’azienda Miniconf al numero 0575533533.