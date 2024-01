Un convegno sulle novità della Legge Finanziaria 2024 in tema di lavoro

Arezzo, 23 gennaio 2024 – Un convegno sulle novità in tema di lavoro introdotte dalla Legge Finanziaria 2024. L’appuntamento, organizzato dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Arezzo, è in programma alle 15.00 di mercoledì 24 gennaio al Circolo Artistico in Corso Italia e risponde alla volontà di proporre un’occasione per esaminare e approfondire le diverse misure previste dal più importante testo legislativo volto a dettare le politiche economiche italiane.

L’incontro sulla Legge Finanziaria rientra tra le attività di formazione continua promosse dal Consiglio Provinciale dello stesso ordine per i propri iscritti, andando a favorire un costante aggiornamento professionale per mantenere elevata la qualità del servizio rivolto a imprese e lavoratori. Il pomeriggio sarà aperto dai saluti del presidente Marco Polci e proseguirà poi con la relazione del dottor Giovanni Cruciani, consulente del lavoro che affronterà varie tematiche che spaziano tra l’esonero contributivo, l’esonero per le lavoratrici madri, le misure sul welfare, la detassazione dei premi di risultato e i congedi parentali.