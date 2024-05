Un convegno dei Consulenti del Lavoro di Arezzo sui contratti atipici

Arezzo, 18 maggio 2024 – Un convegno per approfondire i contratti di lavoro atipici e per facilitare l’accompagnamento dei cittadini verso l’occupazione lavorativa, favorendo l’incontro tra domanda e offerta. L’iniziativa, in programma alle 15.00 di martedì 21 maggio al Circolo Artistico in Corso Italia, è promossa dal Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro nell’ambito delle attività di formazione continua rivolte ai propri iscritti e andrà a proporre una dettagliata analisi di diverse modalità contrattuali quali il lavoro intermittente a chiamata, la prestazione occasionale e la collaborazione coordinata e continuativa.

Il relatore dell’incontro sarà il dottor Giovanni Cruciani, consulente del lavoro di Perugia, che verrà anticipato dall’intervento del dottor Maurizio Capacci (area manager di SCM - Solutions Capital Management SIM Spa). L’evento si inserisce in un momento positivo del mercato del lavoro da cui giungono segnali confortanti che sono confermati dai ventiquattro milioni di occupati in Italia, il valore più alto di tutti i tempi, ma che presenta comunque sacche di fragilità testimoniate dal marcato numero di disoccupati e sfiduciati. Il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Arezzo, dopo aver esaminato nei precedenti incontri i contratti di lavoro più comuni, si focalizzerà ora sui contratti atipici con l’obiettivo di contribuire all’accompagnamento verso l’occupazione, analizzando le modalità più adatte per un primo contatto tra aziende e lavoratori propedeutico alla costituzione di un successivo contratto di lavoro stabile.