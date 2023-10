Un caso di Chikungunya nel territorio di Sansepolcro, scatta la disinfestazione

Arezzo, 6 ottobre 2023 – A seguito della segnalazione di un caso di virus Chikungunya nel territorio di Sansepolcro (paziente che ha sviluppato solo lievi sintomi), il Sindaco di Sansepolcro Fabrizio Innocenti ha emesso una nuova ordinanza con la quale viene disposta la disinfestazione straordinaria nella zona dove il paziente ha soggiornato.

L’intervento sarà effettuato questa sera, venerdì 6 ottobre a partire dalle ora 21.

Il dispositivo prevede, come di consueto, che nelle aree pubbliche, caditoie stradali e pozzetti, aree private, aree verdi di pertinenza delle abitazioni presenti nell’area interessata, gli operatori procederanno alla disinfestazione con insetticidi, tramite interventi sia adulticidi che larvicidi.

Viene richiesto a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni, la maggior collaborazione possibile per permettere agli addetti di svolgere al meglio il servizio di disinfestazione.

Queste le precauzioni da adottare durante il trattamento: rimanere in casa con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d’aria, tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili con teli di plastica. Considerato che i prodotti insetticidi potrebbero ricadere sui terreni, si suggerisce, prima del trattamento, di raccogliere la verdura e la frutta degli orti o proteggere le piante con teli di plastica.

A seguito della disinfestazione si raccomanda di rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state eventualmente irrorate, lavare abbondantemente e sbucciare la frutta prima del consumo, procedere con guanti lavabili o a perdere alla pulizia di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all’esterno che siano risultati esposti al trattamento. In caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, occorre lavare la parte interessata con acqua e sapone.

Le strade interessate sono:

VIALE FATTI, VIA MORDACI, VIA MAGNANI, VIA BIANCHINI, VIA SBRAGI, VIA CHELI, VIA GOBBI, VIA FORCONI, VIA ROSINA GENNAIOLI, VIALE MICHELANGELO I PARI FINO AL 34 E I DISPARI FINO AL 35, VIA FRANCINI DAL 20 AL 30/A, VIA NOMI DAL 10 AL 14, VIA CANTAGALLINA N. 10, 11, 12, 14 e 16, VIA FANTONI IL N. 3 E 16, VIA CANOZZI DALL’1 AL 3, VIA CORRADO LUTTINI.