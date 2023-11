“Tutte le zone a rischio”, l’esperto: “Massima attenzione alle allerte meteo”

Arezzo, 4 novembre 2023 – Raffiche di vento fino al 100 chilometri orari, alberi caduti, le ondate di maltempo che si abbattono sul territorio sono sempre più devastanti e sempre più frequenti.

Quanto è alto il rischio idraulico nel nostro territorio, Alessandro Forzoni direttore dell’ufficio ambiente del Comune di Arezzo?

“In termini generali ovviamente il rischio idraulico è importante e rappresentato nei piani di protezione civile, è legato alle zone in cui i fossi e i torrenti che scendono dai versanti collinari si riversano nelle campagne”.

Quali le zone più attenzionate?

“Tutto il versante collinare di Lignano che manda in crisi tutta la zona di fondo valle e della strada regionale 71. In primis le frazioni e la zona di Ristradelle, Olmo, Policiano, Rigutino che sono le zone dove storicamente si sono verificate criticità maggiori. Ma anche le aree in cui si va a depositare l’acqua cioè le zone più depresse come Frassineto. Non dimentichiamo che la Valdichiana era una palude, si tratta di un sistema delicato con poca capacità di deflusso”.

E poi?

“Storicamente la parte più a rischio ad Arezzo è quella a nord e a ovest perchè costeggiata dalle colline, invece a sud non ci sono colline che si affacciano sulla città. Eppure anche a sud troviamo il Sellina e il Valtina che possono interessare alcune zone come il Bagnoro e dintorni e creare criticità. Non si possono escludere in senso assoluto fenomeni di emergenza meteo in nessuna parte del territorio”.

Una considerazione che riguarda non solo Arezzo ma anche tutta la provincia?

“Ci sono tante zone ad alto rischio idrogeologico e frane anche in provincia di Arezzo come in qualsiasi territorio morfologicamente complesso come il nostro, abbiamo colline con fianchi abbastanza ripidi a ridosso di pianure alluvionali”.

Il territorio aretino è in gran parte collinare cosa comporta questo?

“La criticità potenziale è alta dove ci sono fossi che recapitano l’acqua dalle colline verso la città. E il territorio di Arezzo è per la maggior parte collinare. Oggi possiamo assistere a piogge violentissime in un territorio molto ristretto e magari a 10 km di distanza non succede nulla”.

Ci sono zone più a rischio di altre?

“Con i fenomeni meteorologici a cui assistiamo qualsiasi zona è a rischio anche chi non abita a fondovalle. In collina il pericolo è per frane e smottamenti, ma nessuno è escluso se pensiamo agli alberi caduti in città. I fenomeni di oggi sono talmente localizzati e violenti che è difficile trovare zone sicure in assoluto. Una volta si parlava di rischio idraulico solo quando esondavano i fiumi, oggi quel rischio rimane ma ci sono anche tanti fenomeni violenti nel corso dell’anno che superano per intensità oraria anche i 20 millimetri. Sono quelli che mettono in crisi le fognature urbane che portano via l'acqua. Anche lontano dai fiumi ci sono pericoli per garage e sottopassi e per tutte le zone depresse”.

Cosa devono fare i cittadini?

“La raccomandazione è di prestare sempre la massima attenzione ai messaggi di allerta che arrivano dalla regione e dai comuni su eventuali stati di criticità meteo”.

Cosa fanno invece le istituzioni?

“Sulle situazioni più a rischio sono già in atto vari interventi. Gli aretini lo vedono con i loro occhi e spesso scrivono per chiedere cosa sia quel determinato cantiere. Sia la Regione che il Comune sono impegnati in progetti di messa in sicurezza sul Valtina e sul Sellina che miglioreranno notevolmente le condizioni di rischio potenziale sui territori. Si tratta di cantieri che hanno preso avvio dall'evento meteorologico del 2019 che portò diversi danni”.