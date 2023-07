Turismo, Confcommercio: l’estate 2023 promette di essere superlativa

Arezzo, 20 luglio 2023 – Oltre un terzo delle imprese della filiera turistica regionale si aspetta una stagione estiva 2023 migliore rispetto a quello dell’estate 2022. In generale, migliora la fiducia degli operatori del terziario sull’andamento delle loro attività anche in termini di ricavi. Firenze, Lucca e

Arezzo le province dove si respira il clima più positivo. In miglioramento l’occupazione. Ma le imprese continuano ad essere esposte all’aumento dei costi di fornitori e credito. Investimenti in ripresa Firenze, L'estate 2023 in Toscana promette di essere superlativa per le imprese della filiera turistica: oltre un terzo degli operatori sostiene che l'andamento complessivo sarà migliore di quello registrato nella stagione estiva 2022. Fra i turisti attesi, gli stranieri (prevalentemente europei) faranno il sorpasso: saranno il 51%, contro il 49% di connazionali. A dirlo è l'indagine condotta per conto di Confcommercio Toscana da Format Research, che ha analizzato il sentiment degli imprenditori del terziario per tracciare un consuntivo del primo semestre 2023 e una previsione dei prossimi mesi. ''I risultati indicano che nei primi sei mesi del 2023, in linea con la media nazionale, il clima di fiducia degli operatori toscani di commercio, turismo e servizi è decisamente migliorato. Anzi, a differenza dei colleghi del resto d'Italia, restano positivi anche nelle aspettative da qui alla fine dell'anno, prevedendo una sostanziale stabilità'', dice il direttore generale di Confcommercio Toscana Franco Marinoni. Firenze, Lucca ed

Arezzo le province in cui si respira il clima più sereno: ''la fiducia sull'andamento della propria azienda, anche in termini di ricavi, è più alta e questo lascia presupporre che ci sia una fase di crescita in corso''