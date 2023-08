Turismo: a Foiano un'estate all’insegna delle iniziative e della crescita

Arezzo, 17 agosto 2023 – L’estate 2023 per il territorio di Foiano della Chiana si sta rivelando estremamente positiva.

I segnali che arrivano, conferma l’Amministrazione Comunale, sono di ottime performances anche per il mese di agosto.

Nel comune di Foiano ci sono circa 50 strutture ricettive e varie decine di attività che vivono attorno al turismo ed anche nel lungo ponte di ferragosto i segnali sono veramente incoraggianti.

L’ Amministrazione Comunale per l’estate 2023 ha messo in campo tutto quello che il territorio poteva offrire elevandolo di livello tra mostre, eventi culturali e di spettacolo, gastronomia ed altro. Soprattutto il cartellone degli eventi ha dato risultati importanti. Il trend positivo è partito con la mostra “Anno Robbiano” che sta riscuotendo un consenso unanime sia nei turisti che tra gli esperti. Il flusso di visitatori nel museo e nelle chiese di Foiano è praticamente ininterrotto fina dalla sua apertura. Il cartellone degli eventi poi ha definitivamente posizionato la città tra i luoghi più richiesti in provincia. Grazie a questo sforzo, costruito assieme a tanti partner istituzionali e privati, Foiano oggi è una città al centro dell’attenzione e delle attività di tutta la provincia e della Valdichiana

"Al museo, racconta Sundria Oglialoro dell'associazione “La bottega dell'arte” che gestisce il museo della Fraternita di Foiano, abbiamo avuto un'affluenza turistica molto superiore alle previsioni con aperture giornaliere fatte proprio a seguito di richieste continue, anche oltre gli orari previsti. Abbiamo avuto, e continuano ad arrivare, turisti da tutta Italia innamorati del percorso Robbiano. Una cosa che ci dicono tutti è che, oltre alle opere, risultano entusiasti della città che considerano una vera sorpresa.”

Per Stefano Scricciolo di Confcommercio “Questi risultati positivi sono il frutto di un lavoro continuo tra associazioni, commercianti e Amministrazione comunale. Questo modo di lavorare da i suoi frutti e fa bene alla città. I numeri così positivi delle tante iniziative sono la prova di un’estate davvero vivace.”

Lucio Gori di Confesercenti commenta: " ottimi segnali che testimoniano come quando ci sono progetti di valorizzazione integrata tra arte, storia, tradizioni, come quelli realizzati dall'amministrazione comunale durante questa primavera ed in particolare durante questa estate, coinvolgendo categorie, imprese, ne traggono vantaggio e beneficio il territorio e tutto l'indotto economico.”