Occhio alle truffe telefoniche, finti dipendenti regionali minacciano aumenti di tasse

Firenze, 30 maggio 2022 - Telefonate di minaccia di aumenti di tasse provenienti da un numero di cellulare, effettuate da persone che si spacciano per dipendenti regionali. Sono state ricevute da alcuni cittadini e segnalate all’Urp (Ufficio relazioni con il pubblico).

La Regione specifica che le telefonate vengono effettuate da persone che si presentano come dipendenti regionali incaricati di svolgere una fantomatica attività di adeguamento delle tasse, arrivando a paventare aumenti delle stesse in caso di mancata adesione alla proposta. La Regione stessa raccomanda di prestare la massima attenzione e di non aderire in alcun modo alle offerte. L’avvocatura regionale ha già provveduto a presentare denuncia in Procura contro ignoti.

Maurizio Costanzo