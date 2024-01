Scacco al truffatore: a 90 anni gli dà i biscotti al posto dei gioielli. E poi lo fa arrestare

La Spezia, 26 gennaio 2024 – Una truffa sventata grazie all’acume di un’arzilla novantenne e alla prontezza di un poliziotto che, anche se non indossa più la divisa, è come se fosse ancora in servizio.

I due sono vicini di casa, per l’esattezza abitano in due appartamenti contigui in un condominio nel tranquillo quartiere di Mazzetta. Martedì pomeriggio il telefono della vecchina squilla. Di là una voce dal respiro apparentemente affaticato che scandisce: "Mamma, sono ricoverato al Sant’Andrea, ho il Covid.

Per salvarmi la vita c’è bisogno di cure molto costose. Prepara tutto il denaro e l’oro che riesci a racimolare e consegnalo all’incaricato che sta venendo da te". L’anziana, nonostante il cuore incominci a palpitare forte, mantiene il sangue freddo, con una scusa prende tempo e scende al piano di sotto per chiedere consiglio all’amico Giovanni Maiellaro, poliziotto della mobile in pensione. I due si consultano e, capito immediatamente che si tratta di una truffa, organizzano un tranello.

La nonnina dà corda al mascalzoncello che le intima di mettere oro e contanti in un pacchettino e di consegnare il tutto velocemente al complice – il fantomatico incaricato della banca – mentre nel frattempo Giovanni avverte gli ex colleghi che in pochi minuti arrivano in abiti borghesi nei pressi dell’abitazione.

La novantenne apre il portone di casa, individua il ladruncolo e gli consegna solerte una busta ben sigillata, piena però non di preziosi bensì di gustosi biscotti per la prima colazione. Delle gallette che risulteranno molto indigeste per il truffatore, che viene arrestato in flagranza di reato e poi condotto in carcere, dove rimarrà per un po’ visto che l’arresto è stato immediatamente convalidato.

«Una bella soddisfazione e la dimostrazione – racconta sorridendo Maiellaro – che sono ancora in discreta forma. Quando sono sceso in strada per verificare che tutto andasse per il meglio, mi sono sentito nuovamente al centro dell’azione. È stato bello. Non sono mai riuscito a tollerare nessun crimine nei confronti di donne, anziani o bambini. Ancora oggi se vedo qualcuno in difficoltà, nei limiti delle mie condizioni attuali, mi butto".

Un istinto che viene da lontano, da quarant’anni di carriera passati sempre sulla strada, prima a bordo delle volanti e poi nella squadra mobile. Sequestri di droga, omicidi, rapine: nel curriculum non manca nulla, anche se l’operazione che ricorda con maggiore emozione è lo sventato rapimento di Giada Magnani, figlia di Fabrizio, ex vicepresidente della provincia di Massa.

"Era il 1996, era una ragazzina di appena quindici anni, finita nel mirino di una banda italo-albanese che progettava di sequestrarla per poi chiedere un ingente riscatto. Grazie ad un intervento tempestivo siamo riusciti a sgominare il gruppo di malviventi prima che passassero all’azione". Un fiuto e una sollecitudine che Giovanni non ha perso e che gli hanno permesso di incastrare il furfantello della truffa telefonica. "Il merito vero non è mio – si schermisce –. La signora è stata semplicemente fenomenale".

