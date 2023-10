Tribunale di Spoleto, non ci fu corruzione: assolti il giudice Sdogati e gli avvocati Bertoldi e Pompei

Firenze, 10 ottobre 2023 – Il tribunale di Firenze ha assolto con formula piena dall'accusa di corruzione il giudice Tommaso Sdogati, all'epoca dei fatti contestati in servizio presso il tribunale civile di Spoleto, e gli avvocati Mauro Bertoldi e Nicoletta Pompei.

Nel dicembre del 2019 i due legali erano anche finiti agli arresti domiciliari per poi tornare liberi. Il giudice era tra l'altro accusato di avere agito per far inserire l'avvocato Bertoldi nell'elenco dei delegati alle vendite giudiziarie e di avere sollecitato che gli venissero conferiti gli incarichi.

Gli indagati hanno sempre sostenuto la correttezza del loro operato. Sono stati difesi dagli avvocati Silvia Egidi, Daniela Paccoi, Luca Maori, Guido Rondoni, Eugenia Giglio e Roberto Erasti.