Trent'anni di Passione per i Fumetti e i Giochi: Fumettopoli Arezzo Celebra il Suo Anniversario

Arezzo, 5 ottobre 2023 – Fumettopoli Star Shop di via Piave ad Arezzo festeggia con orgoglio il suo trentennale di attività, segnando in città tre decenni di passione per i fumetti e i giochi.

Fumettopoli Star Shop Arezzo è entusiasta di annunciare i festeggiamenti per il suo trentennale di attività che si terranno questo sabato 7 ottobre alle ore 17.30. Siete tutti invitati a partecipare a questa speciale celebrazione che segna tre decenni di passione per i fumetti e i giochi.

Fondata nell’ottobre del 1993, Fumettopoli è stata pioniera di questo genere di negozi in Italia e ha introdotto per prima nella nostra città i "Manga" e i giochi di carte collezionabili come Magic, Pokémon e Yu-Gi-Oh, dal1998 si unisce alla catena di distribuzione di librerie Star Shop (oggi di Mondadori).

Nel corso degli anni, il negozio è diventato un punto di riferimento per generazioni di appassionati che sono cresciuti immergendosi in mondi fantastici, scoprendo nuovi personaggi e sperimentando l'emozione dei giochi di strategia.

"Siamo entusiasti di raggiungere questo traguardo incredibile e vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo viaggio straordinario", ha dichiarato Angelo Rossi. "Questo sabato, alle 17.30, vi aspettiamo numerosi per festeggiare insieme spegnendo le trenta candeline della torta e condividere la gioia di trent'anni di avventure e amicizia."

La tradizione di famiglia che ha reso Fumettopoli un luogo così speciale da Benito e suo figlio Angelo continua con i nipoti Eleonora e Morgan. Con la stessa passione e dedizione, Eleonora e Morgan sono determinati a portare avanti l'eredità del negozio, offrendo ai clienti un ambiente accogliente e ricco di sorprese per gli amanti dei fumetti e dei giochi.