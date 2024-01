Treno travolge e distrugge un’auto ferma sui binari di un passaggio a livello: illesa la conducente

Castelfiorentino (Firenze),8 gennaio 2024 – Tragedia sfiorata a un passaggio a livello a Castelfiorentino, in provincia di Firenze,dove un’auto è rimasta sui binari ed è stata travolta e distrutta da un treno. E’ successo in via Giacomo Matteotti.

L'auto distrutta nell'impatto con il treno

Illesa la conducente della vettura che si è allontanata dalla vettura prima che sopraggiungesse il treno. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la vettura incidentata, in attesa dell’arrivo dell’autogru dal distaccamento di Firenze Ovest per rimuovere la vettura dal sedime ferroviario.