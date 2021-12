Firenze, 27 dicembre 2021 - I contagi da Coronavirus metto in ginocchio anche il trasporto su rotaia. Lo fanno sapere le stesse Ferrovie che hanno comunicato sui loro diversi canali che, a causa dei tanti positivi emersi fra il proprio personale, sia oggi che nei prossimi giorni i treni potranno registrare cancellazioni, ritardi e riorganizzazioni.

«La pandemia da Covid-19 non rallenta – spiegano da Trenitalia - e ha subito addirittura un’accelerazione proprio negli ultimi giorni, tanto da produrre qualche effetto anche sulla normale programmazione dei treni, con alcune, al momento limitate, cancellazioni. La società è impegnata a contenerne il numero e a programmarle negli orari di minore flusso, così da ridurre ogni possibile disagio ai viaggiatori. A tal fine, visto che la situazione è in continua evoluzione, l'invito è quello di informarsi direttamente sul sito di Trenitalia che sarà tempestivamente aggiornato sulle eventuali modifiche e riduzioni dell'offerta».



In particolare, per oggi, 27 dicembre sono previste le seguenti cancellazioni:



Treno regionale 18271 (Firenze Santa Maria Novella - Empoli) cancellato. I viaggiatori possono usare il treno 18275 (Firenze Santa Maria Novella – Pisa centrale) con fermata straordinaria a San Donnino;



treno regionale 18182 (Empoli – Firenze Porta al Prato) cancellato. Disponibile il treno 18272 (Livorno Centrale – Firenze Santa Maria Novella) con fermata straordinaria a San Donnino;



treno regionale 18185 (Firenze Porta al Prato - Empoli) cancellato. Disponibile treno 18285 (Firenze Santa Maria Novella – Pisa centrale) con fermata straordinaria a San Donnino;



treno regionale 18184 (Empoli – Firenze Porta al Prato) cancellato. Disponibile treno 18282 (Pisa centrale – Firenze Santa Maria Novella) con fermate straordinarie di Montelupo, San Donnino e Le Piagge;



treno regionale 18187 (Firenze Porta al Prato - Empoli) cancellato. Disponibile treno 18363 (Firenze Santa Maria Novella - Pontremoli) con fermate straordinarie di Le Piagge, San Donnino e Montelupo;



treno regionale 18186 (Empoli – Firenze Porta al Prato) cancellato. Disponibile treno 18413 (Pontremoli – Firenze Santa Maria Novella) con fermate straordinarie di Montelupo, San Donnino e Le Piagge;



treno regionale 18189 (Firenze Porta al Prato - Empoli) cancellato. Disponibile treno 18375 (Firenze Santa Maria Novella - Pontremoli) con fermate straordinarie di San Donnino e Montelupo;



treno regionale 18188 (Empoli – Firenze Porta al Prato) cancellato. Disponibile treno 18415 (Pontremoli – Firenze Santa Maria Novella) con fermate straordinarie di Montelupo, San Donnino e Le Piagge;



treno regionale 18191 (Firenze Porta al Prato - Empoli) cancellato. Disponibile treno 18387 (Firenze Santa Maria Novella - Pontremoli) con fermate straordinarie di Le Piagge, San Donnino e Montelupo;



treno regionale 18192 (Empoli – Firenze Porta al Prato) cancellato. Disponibile treno 18419 (Pontremoli – Firenze Santa Maria Novella) con fermate straordinarie di Montelupo, San Donnino e Le Piagge;



treno regionale 18193 (Firenze Porta al Prato - Eempoli) cancellato. Disponibile treno 18389 (Firenze Santa Maria Novella - Pontremoli) fermate straordinarie di Le Piagge e Montelupo;



treno regionale 18318 (Empoli – Firenze Porta al Prato) cancellato. Disponibile treno 18423 (Pontremoli – Firenze Santa Maria Novella) fermate straordinarie di Montelupo, San Donnino e Le Piagge.

Tratta Siena – Firenze



Treno regionale 18204 (Siena – Firenze Santa Maria Novella) cancellato. Disponibili treni 4010 (Buonconvento - Firenze) e 18208 (Siena – Firenze Santa Maria Novella);



treno regionale 18203 (Firenze Santa Maria Novella - Siena) cancellato. Disponibile treno 18277 (Firenze Santa Maria Novella – Pisa centrale) ritardato di 5 minuti oppure treno 19037 (Empoli – Siena).





Tratta Arezzo – Firenze





Treno regionale 18769 (Firenze Santa Maria Novella - Arezzo) cancellato. Disponibili treni successivi;



treno regionale 18770 (Arezzo – Firenze Santa Maria Novella) cancellato; disponibile treno 18772 (Arezzo – Firenze Santa Maria Novella).



Ulteriori aggiornamenti sulla situazione toscana sono visibili al link.

Lisa Ciardi