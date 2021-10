Montecatini (Pistoia), 1 ottobre 2021 - Un guasto a un passaggio a livello di Montecatini sta provocando gravi ritardi sulla linea ferroviaria Lucca-Firenze. Un convoglio ha accumulato 70 minuti. È un destino beffardo quello dei pendolari della tratta: in estate, quando la linea è chiusa fra Pistoia e Montecatini, i treni sono puntualissimi ma bisogna coprire il tratto con i bus navetta. Da settembre, quando la linea è aperta, non passa serata che non ci siano ritardi.

