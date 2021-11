Firemze, 30 novembre 2021 - Mattinata di autentica passione per i pendolari in Toscana. Guasti temporanei alla linea elettrica a Firenze Rovezzano, provocati dalle basse temperature di queste ore, e problemi a un passaggio a livello fra Pistoia e Serravalle mandano in tilt le tratte ferroviarie verso Viareggio e Arezzo.

Circolazione rallentata anche fra Pisa e Firenze a causa di un guasto alla linea in corrispondenza di Pontedera. Sui social arriva l'immediata presa di posizione del presidente della Regione, Eugenio Giani: "Questi ritardi sulla Firenze-Viareggio e Faentina non sono accettabili - afferma il governatore della Toscana - ho chiesto a Rfi e Trenitalia il massimo impegno per superare queste criticità".