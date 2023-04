Trasporti, giornata nera: camion si ribalta sull’A1, chiuso il tratto tra Chiusi e Valdichiana. Sei chilometri di coda

Chiusi (Siena), 20 aprile 2023 – Un camion si è ribaltato sulla A1, l’Autostrada del Sole, verso Firenze, all'altezza del km 394. Il tratto tra Chiusi e Valdichiana è stato chiuso e si è formata una coda di 6 chilometri.

Dopo il deragliamento ferroviario alle porte di Firenze che ha diviso in due l’Italia, ecco un altro grosso disagio stavolta per cgi viaggia in autostrada.

Autostrade per l’Italia segnala inoltre rallentamenti in direzione di Roma. In una nota, autostrade per l’Italia informa che “chi viaggia verso Firenze deve uscire a Chiusi, percorrere la SS326 in direzione di Valdichiana, dove può rientrare in autostrada. Per le lunghe percorrenze consigliamo di uscire ad Orte e rientrare in autostrada a Valdichiana, dopo aver percorso la SP E45 in direzione di Perugia”. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.