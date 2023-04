Trasporti, giornata nera: camion che trasporta cavalli si ribalta sull’A1. Fino a sei chilometri di coda

Chiusi (Siena), 20 aprile 2023 – Un camion si è ribaltato sulla A1, l’Autostrada del Sole, verso Firenze, all'altezza del km 394. Il tratto tra Chiusi e Valdichiana è stato chiuso e si è formata una coda che ha raggiunto i 6 chilometri.

Il camion ribaltato trasportava cavalli, per fortuna non ci sono state conseguenze nè per le persone, né per i cavalli.

L'incidente, accaduto intorno alle 11 per cause che saranno appurate dalla polizia stradale di Battifolle, è avvenuto all'altezza del chilometro 394. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le pattuglie della polizia stradale. Il lavoro di rimozione ha richiesto tempo, sul posto si sono create code piuttosto pesanti, fino a 6 chilometri, e disagi.

Dopo il deragliamento ferroviario alle porte di Firenze che ha diviso in due l’Italia, ecco un altro grosso disagio stavolta per chi viaggia in autostrada.