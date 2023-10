Tragedia a Terni: donna trovata morta in bagno, uccisa dal monossido. Grave un giovane

Terni, 30 ottobre 2023 – Chiusi nel bagno di casa tra braceri accesi su cui bruciava la “diavolina“. Dolore e mistero per una vita spezzata e un’altra in lotta per la sopravvivenza in un letto d’ospedale. Un’insegnante ternana di 44 anni, Francesca Fiorini, è stata trovata senza vita nella notte fra sabato e domenica nella sua abitazione al quinto piano di uno stabile di viale Rossini, dai primi accertamenti uccisa da un’ intossicazione da monossido di carbonio.

Il ventiquattrenne che era con lei è stato soccorso dal 118 e trasportato d’urgenza al “Santa Maria“, dov’è ricoverato nel reparto Rianimazione, in prognosi riservata. Si tratta di un giovane di origine tedesca e nome di matrice mediorientale, sconosciuto alla polizia che indaga sul tragico episodio.

L’ipotesi più accreditata dagli investigatori è che si sia trattato per entrambi di un tentativo di suicidio, riuscito per la donna e sventato per il ragazzo. Al momento comunque non si escludono altri scenari e restano aperte diverse piste d’indagine. La presenza della “diavolina“ e il contesto in cui è stata ritrovata la coppia farebbero pensare appunto a un intento suicida per entrambi. Incerta anche la dinamica che, in piena notte, ha portato 118, vigili del fuoco e poliziotti nell’appartamento di viale Rossini. Non è chiaro se a far scattare l’allarme siano stati i genitori di lei, che abitano nelle immediate vicinanze della casa della figlia, o addirittura il ventiquattrenne, in un ultimo sussulto di attaccamento alla vita se l’ipotesi del tentato suicidio sarà confermata.

La tragedia, comunque dai contorni ancora tutti da chiarire, si è consumata tra le 2 e le 3 di notte. Il ragazzo ha varcato la soglia dell’ospedale, in stato d’incoscienza, alle 3.20, trasportato da un’ambulanza. Le sue condizioni restano sotto strettissima sorveglianza sanitaria. Gli inquirenti attendono un miglioramento delle suo quadro clinico per interrogarlo e farsi dire direttamente da lui cosa sia successo nella casa. Il fatto che su di lui in Questura non ci sia nulla, fa ipotizzare una sua permanenza a Terni da poco tempo.

Chi è la vittima? Un’insegnante della scuola del quartiere, l’Istituto comprensivo “Marconi“, a due passi dalla sua abitazione. Sconosciuta, anche lei, alle forze dell’ordine. Una collega la ricorda con grande affetto e commozione: "Era rientrata da poco in servizio, aveva avuto dei seri problemi di salute che l’avevano tenuta lontana dalla scuola a lungo. Adesso però era rientrata e lavorava in segreteria. Una cara collega e brava persona, mi dispiace tantissimo".

Chi è lui? Il punto cruciale del mistero di viale Rossini sembra proprio questo. La salma della donna è stata trasportata in obitorio a disposizione dell’autorità giudiziaria. Scontata l’autopsia, che sarà effettuata nelle prossime ore.