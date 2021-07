Firenze, 31 luglio 2021 - Prima giornata di esodo per le vacanze, traffico intenso su strade e autostrade. In Toscana a complicare le cose ci si mette un altro veicolo in fiamme, l'ennesimo di questi giorni, sulla A11 Firenze-Mare in direzione Pisa, poco prima di Chiesina Uzzanese.

Traffico intenso anche sulla A1 Autostrada del Sole tra Calenzano e il bivio per la Variante in direzione Milano e tra Valdichiana e Fabro verso Roma Ricordate che l'uscita di Firenze Impruneta è chiusa al traffico fino alle 23 del 31 agosto provenendo da Roma per lavori.

Qui gli aggiornamenti live di Autostrade

I tweet di Muoversi in Toscana:

Tweets by muoversintoscan

I tweet di MyWay:

Tweets by MyWayASPI